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За время существования Нацполиции погибли 18 правоохранителей

За время существования Нацполиции погибли 18 правоохранителей
Сергей Князев / Фото: РИА Новости Украина

Еще около 700 полицейских были ранены

15.07.17 207
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С начала становления Национальной полиции Украины погибли 18 правоохранителей, сообщил в Facebook руководитель ведомства Сергей Князев.

Еще 700 полицейских, по его данным, были ранены.

"И именно поэтому одним из основных обязанностей общества является обеспечение полицейских и их семьи социальными гарантиями. Как тех, которые только пришли на службу, так и тех, которые посвятили ей всю свою жизнь", - заявил Сергей Князев.

Напомним, в Нацполиции планируют возродить вертолетные группы.

 

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