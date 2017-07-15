За время существования Нацполиции погибли 18 правоохранителей

С начала становления Национальной полиции Украины погибли 18 правоохранителей, сообщил в Facebook руководитель ведомства Сергей Князев.
Еще 700 полицейских, по его данным, были ранены.
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"И именно поэтому одним из основных обязанностей общества является обеспечение полицейских и их семьи социальными гарантиями. Как тех, которые только пришли на службу, так и тех, которые посвятили ей всю свою жизнь", - заявил Сергей Князев.
Напомним, в Нацполиции планируют возродить вертолетные группы.