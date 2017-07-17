В Хмельницкой области задержали администратора группы "Хмельницкая народная республика" в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Житель Хмельницкой области, ранее неоднократно судимый, намеревался присоединиться к боевикам на территории ОРДЛО. Чтобы привлечь к себе внимание главарей незаконных вооруженных формирований, он создал виртуальный сепаратистский проект в социальной сети", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время функционирование сепаратисткой группы в "ВКонтакте" прекращено.
Ранее Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно киевского предпринимателя за финансирование боевиков.