Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » ОБСЕ готова открыть новые патрульные базы в оккупированном Донбассе
Ситуация в Донбассе

ОБСЕ готова открыть новые патрульные базы в оккупированном Донбассе

ОБСЕ готова открыть новые патрульные базы в оккупированном Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ в Широкино / Фото пресс-центра АТО

Но ждет гарантий от боевиков

17.07.17 22
000

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявил, что миссия готова открыть новые патрульные базы на оккупированной части Донбасса в случае появления гарантий безопасности для наблюдателей со стороны контролируемых Россией боевиков.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве во время скайп-включения из оккупированного Дебальцево, передает УНИАН.

Хуга спросили о намерениях миссии открыть передовые патрульные базы СММ на оккупированных территориях Донбасса, в частности в Антраците, Сорокино (Краснодоне), Новоазовске, Амвросиевке. Спросили также о том, почему этот вопрос до сих пор не сдвинулся с места.

"Я могу подтвердить, что у нас есть планы и мы готовы открыть передовые патрульные базы в населенных пунктах, которые вы назвали, и в других. И мы поднимем этот вопрос перед всеми теми, кому необходимо адресовать этот вопрос", - сказал Хаг.

"Пока мы не получили достаточных гарантий от тех, кому принадлежит фактический контроль, который дал бы нам возможность открыть эти передовые патрульные базы", - пояснил Хаг.

Он отметил, что не может говорить от имени контролируемых Россией боевиков.

По словам Хага, миссии "необходимо полное понимание от лиц, которым принадлежит фактический контроль".

"Они должны понимать наши требования по безопасности. И как только мы получим такое понимание от них, мы будем открывать базы. Мы предусмотрели соответствующий бюджет. И как только мы получим гарантии от лиц, которым принадлежит фактический контроль, мы будем приступать к выполнению этих планов", - подчеркнул Хаг.

Он заявил, что ограничение доступа наблюдателей в Донбассе "происходит лишь по той причине, что они не хотят, чтобы мы видели, что происходит в тех районах".

"Но мы настаиваем на беспрепятственном и свободном доступе в любой район Украины, в том числе в районы, которые не контролируются правительством Украины", - заявил Хаг.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении президента Украины Петра Порошенко, в котором он сказал, что РФ создает условия, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ покинула Украину.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В зоне АТО уменьшилось количество обстреловУкраинских социологов беспокоят политические настроения населения юга страныБольшинство украинцев готовы на компромиссы ради мира в Донбассе, - опрос

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1301
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 1920
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 920
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2187
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3324
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 5923
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 317
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1385
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3010
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1857
  1. Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд 3480 / 4028
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 1863 / 2199
  3. Балчун хочет запустить скоростные поезда до Одессы из Днепра и Львова 1809 / 1996
  4. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 1636 / 3010
  5. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1617 / 1857
  6. Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы, – NYT 1600 / 1848
  7. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 1525 / 3829
  8. Операция "Возмездие". 6 крупнейших катастроф, когда гражданские самолёты были сбиты военными 1465 / 6736
  9. Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий 1370 / 1527
  10. На вооружении США появился новейший ракетный эсминец-истребитель 1354 / 1550
  1. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 20 / 3010
  2. Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве 14 / 1328
  3. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 13 / 3829
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 8 / 2199
  5. Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд 6 / 4028
  6. Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины 6 / 771
  7. На суше и на море. Топ-10 затерянных городов, которые были найдены благодаря легендам 5 / 988
  8. Балчун хочет запустить скоростные поезда до Одессы из Днепра и Львова 4 / 1996
  9. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 4 / 1857
  10. Уже не кнут, ещё не пряник. Европейский грунт украинской палитры 4 / 273
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.