ОБСЕ готова открыть новые патрульные базы в оккупированном Донбассе

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявил, что миссия готова открыть новые патрульные базы на оккупированной части Донбасса в случае появления гарантий безопасности для наблюдателей со стороны контролируемых Россией боевиков.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве во время скайп-включения из оккупированного Дебальцево, передает УНИАН.

Хуга спросили о намерениях миссии открыть передовые патрульные базы СММ на оккупированных территориях Донбасса, в частности в Антраците, Сорокино (Краснодоне), Новоазовске, Амвросиевке. Спросили также о том, почему этот вопрос до сих пор не сдвинулся с места.

"Я могу подтвердить, что у нас есть планы и мы готовы открыть передовые патрульные базы в населенных пунктах, которые вы назвали, и в других. И мы поднимем этот вопрос перед всеми теми, кому необходимо адресовать этот вопрос", - сказал Хаг.

"Пока мы не получили достаточных гарантий от тех, кому принадлежит фактический контроль, который дал бы нам возможность открыть эти передовые патрульные базы", - пояснил Хаг.

Он отметил, что не может говорить от имени контролируемых Россией боевиков.

По словам Хага, миссии "необходимо полное понимание от лиц, которым принадлежит фактический контроль".

"Они должны понимать наши требования по безопасности. И как только мы получим такое понимание от них, мы будем открывать базы. Мы предусмотрели соответствующий бюджет. И как только мы получим гарантии от лиц, которым принадлежит фактический контроль, мы будем приступать к выполнению этих планов", - подчеркнул Хаг.

Он заявил, что ограничение доступа наблюдателей в Донбассе "происходит лишь по той причине, что они не хотят, чтобы мы видели, что происходит в тех районах".

"Но мы настаиваем на беспрепятственном и свободном доступе в любой район Украины, в том числе в районы, которые не контролируются правительством Украины", - заявил Хаг.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении президента Украины Петра Порошенко, в котором он сказал, что РФ создает условия, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ покинула Украину.