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Главная » Страна » В Харькове арестовали россиянина по подозрению в причастности к ИГИЛ

В Харькове арестовали россиянина по подозрению в причастности к ИГИЛ

В Харькове арестовали россиянина по подозрению в причастности к ИГИЛ
Фото: depo.ua

Решается вопрос об экстрадиции мужчины в РФ

17.07.17 194
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Гражданин РФ в возрасте 26 лет, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, арестован на 2 месяца без права внесения залога. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"С требованием взять россиянина под стражу в суд обратилась Дергачевская местная прокуратура. По данным прокуратуры, злоумышленник находился в международном розыске с 2014 года. В 2016 году его разоблачили и задержали в Чернигове. Мужчина под стражей ждал экстрадиции. В декабре 2016 года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета в связи с истечением срока экстрадиционного ареста. Однако подозреваемый снял браслет и скрывался от правоохранителей", - отметила Дубовик.

По ее словам, мужчина задержан 13 июля в Харькове в ходе спецоперации.

"Злоумышленник оказывал сопротивление сотрудниками СБУ и пытался сбежать. Силовики открыли стрельбу".

Расследование проводится по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работникам правоохранительных органов). Решается вопрос об экстрадиции мужчины в РФ.

Напомним, 13 июля в Харькове возле ТРЦ "Караван" на Алексеевке правоохранители со стрельбой задержали двоих мужчин. Правоохранители на месте инцидента сообщили журналистам, что в результате спецоперации были задержаны два террориста "Исламского государства".

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