Больше всего леса вырубается в Ровенской области

Сумма нанесенного ущерба лишь за первый квартал текущего года составляет 85,8 миллионов гривен

Незаконная вырубка леса с января по март 2017 года составили 14,4 тысяч кубометров, что на 1,4 тысяч кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Ubr.ua cо ссылкой на Гослесагентство.

Сумма нанесенного ущерба составила 85,8 миллионов гривен, а возмещено лишь 4 миллиона гривен.

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Наибольшие объемы незаконных рубок обнаружены в лесах:

Ровенской области - 2152 кубометров

Херсонской области - 1693 кубометров

Житомирской области - 1168 кубометров

Закарпатской области - 1142 кубометров

Львовской области - 1090 кубометров

Харьковской области - 1080 кубометров

Черниговской области - 838 кубометров

Ивано-Франковской области - 759 кубометров

Днепропетровской области - 758 кубометров

Волынской области - 679 кубометров

Напомним, Рада запретила вырубку карпатских пралесов.