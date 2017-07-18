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Больше всего леса вырубается в Ровенской области

Больше всего леса вырубается в Ровенской области
Иллюстративное фото

Сумма нанесенного ущерба лишь за первый квартал текущего года составляет 85,8 миллионов гривен

18.07.17 11
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Незаконная вырубка леса с января по март 2017 года составили 14,4 тысяч кубометров, что на 1,4 тысяч кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Ubr.ua cо ссылкой на Гослесагентство.

Сумма нанесенного ущерба составила 85,8 миллионов гривен, а возмещено лишь 4 миллиона гривен.

Наибольшие объемы незаконных рубок обнаружены в лесах:

  • Ровенской области - 2152 кубометров
  • Херсонской области - 1693 кубометров
  • Житомирской области - 1168 кубометров
  • Закарпатской области - 1142 кубометров
  • Львовской области - 1090 кубометров
  • Харьковской области - 1080 кубометров
  • Черниговской области - 838 кубометров
  • Ивано-Франковской области - 759 кубометров
  • Днепропетровской области - 758 кубометров
  • Волынской области - 679 кубометров

Напомним, Рада запретила вырубку карпатских пралесов.

 

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