За прошедшие сутки погибли пятеро украинских военных

В зоне АТО за прошедшие сутки террористы 29 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, после 18:00 боевики усилили активность на Донецком направлении. В частности, из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли украинские позициях под Авдеевкой.

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Из минометов и гранатометов обстреливали опорные пункты сил АТО на шахте Бутовка. В этом огневом противостоянии погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

На Луганском направлении боевики нарушили режим перемирия вблизи Станицы Луганской, а на Мариупольськом - у поселка Водяное.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения.

Напомним, трое украинских военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве.