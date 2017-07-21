Госпогранслужба: Оккупанты искусственно создают пробки на въезде в Крым для имитации "наплыва" туристов

Перед приездом российских СМИ замедляется пропуск машин на полуостров

Оккупационные власти Крыма создают для российских СМИ искусственную картинку наплыва туристов на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба Государственная пограничная служба.

21 июля пограничники Бердянского отряда, которые несут службу в контрольном пункте "Чонгар", в очередной раз зафиксировали медленный пропуск со стороны оккупантов транспортных средств через админграницу.

"Было установлено, что оккупационные власти создали пробки искусственно, чтобы появилась картинка о наплыве туристов в Крым для представителей пропагандистских СМИ, которые прибыли для очередной "съемки", – говорится сообщении.

На этот раз пограничники зафиксировали работу трех съемочных групп оккупантов, которые работали на автомобильном мосту, где визуализация очереди была наибольшей.

Пограничники отмечают, что на админгранице на двух других КПВВ - "Каланчак" и "Чаплынка" - очереди вообще отсутствуют.