Столицу Украины три дня будут охранять четыре тысячи полицейских и нацгвардейцев

В Киеве пройдут большой футбол и крестный ход

В Киеве во время массовых мероприятий 26-28 июля 4 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

"Охрану общественного порядка во время массовых мероприятий в столице с 26 по 28 июля 2017 года будут обеспечивать более 4 000 правоохранителей Национальной гвардии и Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Так, в среду, 26 июля, во время футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между командами "Динамо" (Киев) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) на НСК "Олимпийский" для охраны общественного порядка будут привлекаться более 1,3 тыс. правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии.

3 тыс. правоохранителей будут обеспечивать общественный правопорядок во время крестного хода, который организовывает Украинская православная церковь Киевского патриархата по случаю Дня крещения Киевской Руси 27-28 июля.

В эти дни силовые ведомства будут работать в усиленном режиме с целью обеспечения высокого уровня защиты и охраны жизни, прав и свобод и законных интересов граждан.

Полиция усилит патрулирование во всех местах активного скопления людей, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена.

Напомним, в Киев привезут 11 чудотворных икон Богородицы со всей Украины.