ЕСПЧ рассматривает 3700 исков, связанных с событиями в Крыму и Донбассе

В Европейском суде по правам человека на данный момент находится почти 3700 индивидуальных исков, связанных с событиями в Крыму и Донбассе. Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

При этом около 1600 исков в ЕСПЧ подали непосредственно жители Донецкой и Луганской областей, однако сколько исков поступили из неподконтрольных украинскому правительству территорий в суде не уточнили.

Также, в пресс-службе ЕСПЧ отметили, что не все иски из этих регионов связаны с последствиями российской агрессии в Украине.

Более 800 из 1600 исков связаны с проблемами неисполнения решения национальных судов, около 500 - связанных с присоединением Крыма и вооруженным конфликтом в Донбассе. Остальные истцы жаловались на продолжительность судебного разбирательства, отсутствие доступа к суду и другие вопросы.