Турчинов: Россия все больше становиться похожей на КНДР

Секретарь СНБО напомнил, что всех диктаторов ждет тотальное презрение и позор

Режимы России и Северной Кореи становятся все более похожими друг на друга, и мир начинает это понимать. Так прокомментировал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов введение США новых санкций против РФ, передает пресс-служба СНБО.

"Знаковым является то, что в законе, принятом Конгрессом, поддержанном Сенатом и подписанном президентом США Дональдом Трампом, которым были введены санкции, Россия прописана рядом с Северной Кореей", - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что это показывает, что мир начинает замечать схожесть двух диктаторских режимов.

"Это свидетельствует о том, что мир начинает понимать, что режимы этих стран становятся все более похожими друг на друга - непредсказуемыми и опасными", - отметил он.

Турчинов отметил, что санкции постепенно способствуют полной изоляции Путина и той тоталитарной страны, в которую он превратил современную России.

"Все диктаторы должны помнить, что конец у них один - тотальное презрение и позор", - сказал он.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции положили конец надежде на улучшение отношений с США и стали началом "полноценной торговой войны" с РФ.