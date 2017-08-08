Сайт Укрпочты второй день атакуют хакеры

Сайт оператора почтовой связи "Укрпочта" работает с перебоями в связи с хакерской атакой. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты в Facebook.

"Друзья, нас DDoS-ят. Уже вторые сутки сайт Укрпочты находится под атакой, которая больше нацелена на сервис отслеживания. Во время первой волны атаки, которая началась вчера утром, наша ИТ-служба смогла нормализовать ситуацию, и после 17:00 все сервисы на сайте работали должным образом. Однако сегодня хакеры вновь активизировались", – говорится в сообщении.

Из-за хакерской атаки сайт и сервисы Укрпочты могут работать с перебоями.