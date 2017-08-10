У копов под Одессой угнали служебный автомобиль

Один из злоумышленников достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон

В поселке Цебриково Одесской области сегодня во время несения службы на полицейских напали четверо парней, которые завладели их служебным авто.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Нападавшие сумели скрыться с места преступления, ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет.

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На улице они начали приставать к двум девушкам, которые попросили помощи у работников полиции. В это время один из злоумышленников достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Для безопасности сотрудники Управления защиты экономики оставили машину и отвели девушек на безопасное расстояние. Этим и воспользовались преступники, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Позже они были задержаны. У них изъяли две гранаты и тот самый автомобиль полиции.

Напомним, за хранение незаконного оружия к ответственности привлечено 177 киевлян.