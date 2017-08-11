Бойцам АТО на первой линии будут доплачивать до 10 тысяч грн

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ, который позволяет увеличить выплаты военным, которые проходят службу в Донбассе.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, сообщает "Укринформ".
По его словам, согласно решению министра, денежное содержание рядового, сержантского и старшинского состава высокомобильных десантных войск и морской пехоты повысили на 15-20%.
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"Согласно приказу, доплата личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличена до 10 тысяч грн в месяц, на второй линии до 4,5 тысяч. Эти выплаты военнослужащие будут получать с сентября", - отметил Праута.
Напомним, 306 тысяч военных, прошедших АТО, получили статус участника боевых действий.