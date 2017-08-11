Политик вместе с семьей поехал на озеро Балатон

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, приехал в Венгрию.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.



"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его жене, украинской принцессе Анастасии", - подписал фото Саакашвили.

Напомним, 7 августа Саакашвили сообщил, что летает в США и Польшу по украинскому паспорту.

После визита в Польшу Саакашвили 8 августа прибыл в Литву.

Украинские пограничники пригрозили забрать у Саакашвили паспорт, если он попытается "прорваться" в Украину.

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Между тем у Климкина заверили, что не интересуются передвижениями Саакашвили.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко указом лишил украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили, которого сам же в мае 2015 году ввел в гражданство.

Позже выяснилось, что Саакашвили лишат гражданства якобы из-за лжи в анкете - о том, что не находится под следствием в других странах.

Саакашвили намерен обратиться в админсуд из-за лишения его украинского гражданства.

В Генпрокуратуре объяснили, как Саакашвили может въехать на территорию Украины.