Двоим украинцам не разрешили провезти в Австрию 30 тыс. сигарет

Миграционная полиция Австрии задержала в Вене двух граждан Украины, у которых обнаружили незаконно ввезенные сигареты. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на австрийское издание Heute.

Утром 11 августа на центральном вокзале Вены сотрудники миграционной полиции решили проверить багаж двух украинцев 31 и 46 лет.

Проверка завершилась арестом, поскольку в багаже граждан Украины было найдено 150 блоков нелегально ввезенных сигарет – всего 30 тысяч штук.

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Контрабандную продукцию у украинцев изъяли, а самих контрабандистов задержали. Против них открыто следствие в связи с финансовым правонарушением.