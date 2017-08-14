Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Омелян связал переименование "Борисполя" и возвращение Ryanair

Омелян связал переименование "Борисполя" и возвращение Ryanair

Омелян связал переименование "Борисполя" и возвращение Ryanair
Владимир Омелян / Фото: cfts.org.ua

Министр рассчитывает, что главный аэропорт страны получит имя Ивана Мазепы

14.08.17 376
000

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что к вопросу о переименовании международного аэропорта “Борисполь” нужно вернуться после завершения переговоров с крупнейшим европейским лоукостером - авиакомпанией Ryanair.

Об этом Омелян заявил в эфире “5 канала”, сообщает Finance.ua.

“Я надеюсь, что после мероприятия Ryanair мы вернемся к вопросу названия аэропорта “Борисполь”, – сказал он.

По его словам, он рассчитывает на переименование аэропорта “Борисполь” в аэропорт им. Ивана Мазепы.

Напомним, Омелян заявил, что Ryanair вернется в Украину до конца года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Укрзализныцю ждут массовые увольнения, Балчун был просто красивым фронтменом, – ОмелянВ Укрзализныце ежегодно воровали до 15 млрд грн, – ОмелянОмелян объяснил 900% надбавки к зарплате главы Укравтодора

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 31491
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 5929
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 4563
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 6352
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3262
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 4403
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2180
  1. Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя 5090 / 5985
  2. Бывший зять Манафорта передал следователям документы на тестя, - СМИ 4783 / 5512
  3. "Антонов" построит 70 самолетов в ближайшие пять лет 2522 / 2965
  4. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 1968 / 5151
  5. Мерседесы убивают. Главные сериалы августа 1683 / 1863
  6. Стоимость Bitcoin превысила $4000 1659 / 1916
  7. Открыть Европу. 12 стран ЕС, где вы при желании можете обосноваться 1645 / 2262
  1. Сегодня - Международный день левши 25 / 766
  2. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 25 / 5151
  3. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 11 / 31491
  4. Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя 11 / 5985
  5. Бывший зять Манафорта передал следователям документы на тестя, - СМИ 11 / 5512
  6. "Антонов" построит 70 самолетов в ближайшие пять лет 9 / 2965
  7. В Киеве пустят по маршруту старинный экскурсионный травмай 8 / 1424
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.