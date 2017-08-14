Омелян связал переименование "Борисполя" и возвращение Ryanair

Министр рассчитывает, что главный аэропорт страны получит имя Ивана Мазепы

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что к вопросу о переименовании международного аэропорта “Борисполь” нужно вернуться после завершения переговоров с крупнейшим европейским лоукостером - авиакомпанией Ryanair.

Об этом Омелян заявил в эфире “5 канала”, сообщает Finance.ua.

“Я надеюсь, что после мероприятия Ryanair мы вернемся к вопросу названия аэропорта “Борисполь”, – сказал он.

По его словам, он рассчитывает на переименование аэропорта “Борисполь” в аэропорт им. Ивана Мазепы.

Напомним, Омелян заявил, что Ryanair вернется в Украину до конца года.