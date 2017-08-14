Террористы активизировались по всей линии соприкосновения в Донбассе, - ИС

По всей линии соприкосновения в Донбассе зафиксирована активизация деятельности диверсионно-разведывательных групп боевиков.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, продолжает отмечаться высокая активность ведения разведки противником с привлечением войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки с целью уточнения боевых порядков ВСУ на переднем крае, а также вскрытия военных объектов для их огневого поражения.

Тымчук также отметил, что на протяжении последней недели наиболее интенсивно огневые удары наносились российско-террористическими войсками по позициям украинских войск в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Донецк" и "Мариуполь" в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Талаковка и Широкино.

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"На некоторых участках на этих направлениях противник с целью отработки слаженности действия своих минометных и артиллерийских подразделений постоянно размещал их на передовых позициях. При этом основное внимание уделялось отработке вопросов выхода артиллерийских расчетов на огневые позиции, подготовки их к стрельбе, а также непосредственного нанесения огневых ударов по схеме "огонь-перемещение-огонь", - написал он.

Напомним, российские кураторы в "министерстве информации ДНР" поставили задачу для руководства подконтрольных боевикам СМИ по подготовке новой масштабной информационной операции – якобы о "преследовании русскоязычного населения в Украине".