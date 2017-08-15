Снова оправдываться. Как Украина оказывается в центре оружейных скандалов

Украина оказалась втянутой в очередной оружейный скандал: газета The New York Times опубликовала статью, в которой приводится мнение эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана. Он считает, что Северная Корея могла достичь успеха в запуске ракет благодаря покупке на чёрном рынке двигателей украинского завода "Южмаш". Слова Эльмана оперативно опровергли в СНБО. Глава ведомства Александр Турчинов заявил, что "эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах".

Украине не раз приходилось выступать с аналогичными опровержениями, практически ежегодно она сталкивается с обвинениями в вооружении одиозных режимов в разных регионах мира. Как правило, после громких заявлений доказательств незаконных поставок оружия не следует, однако каждый скандал неминуемо наносит ущерб имиджу страны. Раньше, комментируя такие скандалы, отечественные военные эксперты чаще всего высказывали мнение о том, что они — результат информационной войны, которую в отношении Украины ведут конкуренты. Под ними подразумевалась Россия, претендующая на роль главного продавца оружия среди постсоветских стран. Однако теперь такие нападки склонны связывать с попытками демонизировать Украину.

Танки для Талибана

В январе 2002 года немецкий журнал Spiegel сообщил о продаже Талибану от 150 до 200 украинских танков T-55 и T-62. По информации издания, в середине 90-х годов при посредничестве спецслужб Пакистана сделку провёл гражданин Израиля украинского происхождения Вадим Рабинович, действовавший вместе с бывшим руководителем СБУ Леонидом Деркачём и его сыном Андреем. Украинское оружие якобы перевозилось в Афганистан авиакомпанией российского оружейного барона Виктора Бута.

Вскоре британское издание Jane's Foreign Report сообщило, что помимо этого украинцы продавали оружие хорватам, кроме того, оно обнаружилось у боевиков баскской организации "ЭТА" и ирландской "ИРА". Источник издания в Верховной Раде пояснял, что в наследство от СССР Украине достались большие запасы вооружений на сумму около $90 млрд. На протяжении 90-х годов высокопоставленные чиновники при посредничестве криминальных структур продали около трети арсенала.

Рабинович категорически отрицал все обвинения, утверждая, что некие политические силы развернули против него грязную кампанию. Посольство Украины в Великобритании выступило с опровержением статьи Jane's Foreign Report: "Украина не причастна к незаконным поставкам оружия в какой-либо регион мира. Очевидно, что целью не подтверждённых фактами обвинений в адрес Украины является компрометация украинской стороны на мировом рынке вооружений, в связи с чем это следует квалифицировать не иначе как использование грязных средств конкурентной борьбы".

"Кольчуги" для Ирака

В апреле 2002 года экс-майор госохраны Николай Мельниченко дал показания Большому жюри Сан-Франциско. Он утверждал, что в его записях зафиксирован разговор президента Леонида Кучмы и руководителя Укрспецэкспорта Валерия Малева, состоявшийся в 2000 году. Собеседники якобы обсуждали возможность продажи Ираку четырёх станций системы радиотехнической разведки "Кольчуга", которые были способны обнаруживать даже самолёты-невидимки "Стелс".

Эта информация спровоцировала кризис в отношениях Киева с Вашингтоном, однако позже США признали, что в Ираке нет украинских "Кольчуг".

Оружие для Грузии

В августе 2008 года, вскоре после начала войны в Грузии, российские СМИ начали раскручивать тему незаконных поставок украинского вооружения в эту страну. За инфоповод уцепились регионалы, с подачи которых в украинском парламенте была создана временная следственная комиссия. Её глава Валерий Коновалюк утверждал, что поставки оружия в Грузию совершались с нарушением отечественного и международного законодательства, вырученные от продажи средства не попадали в бюджет. Кроме того, он намекал на то, что эти поставки — результат личной дружбы президентов Ющенко и Саакашвили, и грозил импичментом украинскому президенту.

Тогда в Генпрокуратуре заявили, что все обвинения в адрес Ющенко безосновательны. И. о. главы СБУ Валентин Наливайченко подчёркивал, что "ни одной единицы какого-либо вооружения не было незаконно продано Украиной Грузии".

Оружие для Южного Судана

В сентябре 2008 года у побережья Кении пираты захватили украинское судно "Фаина" с 33 танками Т-72, гранатомётами, зенитными установками и боеприпасами. Груз предназначался для кенийской армии, тогдашний министр обороны Украины Юрий Ехануров не раз подчёркивал, что продажа была совершенно законной. Однако агентство Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на представителя Пятого флота ВМС США Натана Кристенсена сообщило, что реальный покупатель украинского оружия — Судан, что противоречило эмбарго на поставки вооружений в эту страну, балансирующую на грани гражданской войны.

Спустя два года WikiLeaks опубликовал депешу заместителя первого помощника Госсекретаря США Ван Дипена, который сообщал руководству о результатах встречи с заместителем гендиректора Укрспецэкспорта Валерием Лысенко. Украинскому чиновнику продемонстрировали спутниковые снимки, подтверждающие, что танки были выгружены в Кении, а затем направлены в Южный Судан. Дипен отметил суверенное право каждой страны проводить свою экспортную политику, но заявил при этом, что "неправда — это то, чего США не ожидали от стратегического партнёра".

ПЗРК для ИГИЛ

В ноябре 2015 года AFP сообщило о задержании в Кувейте боевика "Исламского государства", гражданина Ливана Усамы Мухаммеда Саида Хайята. Он заявил, что организовывал сделки по закупке в Украине китайских переносных зенитно-ракетных комплексов FN6, которые через Турцию переправлялись в Сирию.

Минобороны Украины назвало сообщения о поставках оружия террористам безосновательными. В ведомстве заявили, что Минобороны не уполномочено осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и специального назначения, подчеркнув, что Украина не закупала китайские ПЗРК и не предоставляла транзит для их перемещения.

Впоследствии доказательств участия Украины в этой истории представлено не было.