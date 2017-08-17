Бывшему народному депутату Мартыненко частично продлена мера пресечения

Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко до 17 октября текущего года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно решению, озвученному судьей на заседании 17 августа, в отношении Мартыненко сохраняется мера пресечения в виде взятия на поруки.

Экс-парламентарий по первому требованию должен приходить в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, извещать о смене места проживания, а также сдать паспорта для выезда за границу.

В то же время, прокурор САП Андрей Перов пояснил, что теперь Мартыненко может покидать территорию Киева и Киевской области, что запрещалось ему ранее действовавшей мерой пресечения.

"Убрали обязанность не отлучаться за пределы города Киева и Киевской области. В принципе, выезжать можно куда угодно", – сказал прокурор, добавив, что в прокуратуре считают, что данная обязанность для Мартыненко была соизмерима с инкриминируемым ему преступлением.

Перов напомнил, что экс-парламентарий сдал загранпаспорта.

"Есть обязанность сдать паспорт. Обязанности оставаться в Украине – нет… У нас есть соглашения с другими государствами, которые позволяют выезд в них при наличии паспорта гражданина Украины, а оттуда можно вылететь. Мы же не можем проверить, какие еще есть паспорта… Есть определенные нюансы, которые предусматривают возможность выезда за границы Украины и дальнейшего передвижения", – пояснил прокурор.

Кроме того, Перов уточнил, что, согласно решению суда, Мартыненко должен сдать также и паспорт гражданина Украины, однако пока он этого не сделал.

В свою очередь Мартыненко после судебного заседания заявил журналистам, что будет исполнять любое решение суда.

По его словам, в Государственной миграционной службе Украины у него приняли загранпаспорта, однако паспорт гражданина Украины, не объяснив причины принять, отказались.

Он также назвал "плюсом" то, что теперь он может выезжать за пределы столицы и Киевской области. "Это даст мне определенную возможность более широко заниматься политической деятельностью", – сказал Мартыненко.

При этом экс-парламентарий назвал "фантазиями" предположения прокурора, что он может покинуть территорию Украины.

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Напомним, 20 апреля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух лиц – бывшего народного депутата четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника – первого зампреда правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому – по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП потребовало избрать подозреваемому Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов. САП обжаловала это решение.