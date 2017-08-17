Священникам УПЦ МП вход в украинскую гвардию запрещен, - замкомандующего НГУ

Национальная гвардия Украины ввела в штат 44 военных священника разных конфессий, однако брать капелланами священников УПЦ Московского патриархата запрещено.

Об этом заявил замкомандующего Нацгвардией Ярослав Сподар в интервью "Украинским новостям".

"Национальная гвардия первая среди силовых структур Украины ввела в штат 44 военных священника. На сегодня по трудовому договору в воинских частях НГУ работают 38 капелланов, это священники Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, Украинской автокефальной православной церкви", - рассказал Сподар.

При этом он подчеркнул, что священникам УПЦ МП запрещено быть капелланами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский священник получил удостоверение участника боевых действий

"У нас это запрещено. Они хотят, но у нас так нельзя. Это было не только наше мнение, но и мнение Министерства культуры, Министерства юстиции. Есть соответствующий приказ Министра внутренних дел, в котором четко указано: "не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора", - пояснил замкомандующего НГУ.

Напомним, ранее Министерство культуры обвинило УПЦ в сотрудничестве с боевиками Донбасса.