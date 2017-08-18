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Главная » Страна » Фото Как выглядит бывший центральный гастроном Киева спустя два месяца после пожара
<span class="label red">Фото</span> Как выглядит бывший центральный гастроном Киева спустя два месяца после пожара
Бывший Центральный гастроном Киева после пожара

Фото Как выглядит бывший центральный гастроном Киева спустя два месяца после пожара

Фоторепортаж

18.08.17 5146
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20 июня в центре Киева вспыхнул крупный пожар - в здании бывшего центрального гастронома.

"Укринформ" показал, как здание выглядит два месяца спустя.

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