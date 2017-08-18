Кабмин создает новые структуры в уже действующих министерствах

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство утвердило ряд нормативных актов, которые открывают следующий этап реформы государственного управления. В частности, правительство начинает открытый конкурс на новые должности в 10 пилотных министерствах, а также Секретариате Кабмина , Нацгосслужбе, Национальном агентстве электронного управления. Цель - повышение качества государственной службы и публичной администрации в Украине в целом, в частности, из-за фокусировки министерств на своей главной функции - формировании государственной политики, и значительном усилении кадрового состава государственной службы", - сказано в сообщении.

Так, в 10 пилотных министерствах будут созданы новые структурные подразделения - директораты политики, а также директораты стратегического планирования и евроинтеграции, которые будут отвечать за формирование политики в подотчетных сферах. Для замещения должностей руководителей директоратов, а также их сотрудников (государственных экспертов), будут проведены открытые конкурсы.

Директораты будут созданы в следующих министерствах: Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство инфраструктуры, Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство социальной политики, Министерство финансов, Министерство юстиции.

"Основной задачей новых госслужащих станет формирование государственной политики в сферах своей ответственности, стратегическое планирование и евроинтеграция", - сказано в сообщении.

Кандидаты на все имеющиеся вакансии будут отбираться путем проведения прозрачного конкурса по международным стандартам подбора персонала. Правительство также разработало единый портал, на котором будут собраны вакансии специалистов по вопросам реформ и на котором можно будет подать документы на конкурс онлайн. Вакансии на нем будут добавляться самими министерствами с 4 сентября 2017 года (о дате запуска портала и его адресе будет сообщено дополнительно).

Напомним, Кабмин планирует уменьшить социальные нормы пользования газом.