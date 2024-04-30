Дегуманизировали врага до наступления: как карты стали еще одним инструментом войны (фото)

Из-за упрощения и абстракции, карты, какими бы точными они ни были, могут искажать представленную на них информацию. Они уже давно перестали быть инструментами для навигации: с их помощью можно удачно дегуманизировать противника.

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Карты — это больше, чем просто инструменты для навигации; они имеют огромную силу в формировании нашего восприятия мира. Хотя они кажутся объективными, ими можно тонко манипулировать, чтобы служить различным целям, особенно во время войн, пишет The Conversation.

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На протяжении всей истории карты использовали для дегуманизации оппонентов в войне. В Первой мировой войне сатирические карты карикатурно изображали вражеские государства, способствуя нарративу победы.

Так же во время войны во Вьетнаме американские военные обозначали определенные районы как "зоны свободного огня", фактически стирая с карты гражданское население и трактуя целые регионы как вражескую территорию.

Французская версия британской карикатуры Hark! Hark! The Dogs Do Bark! 1914 года Фото: wikimedia

Эта дегуманизация возникает из-за присущей картам абстракции, которая упрощает сложные ландшафты до линий и символов. Удаляя человеческий фактор, карты могут усилить ментальность "мы против них", как это было накануне геноцида в Руанде. Экстремистские СМИ выпустили карты, которые делили руандийцев по этническому признаку, визуально разделяя хуту и тутси и оправдывая насилие против последних.

Карикатура с обложки французского журнала Le Petit Journal 1916 года под названием "Генерал Мороз" Фото: wikimedia

Кроме этого, карты могут влиять на то, как мы воспринимаем конфликты, часто упрощая сложные ситуации. Например, в начале полномасштабного вторжения России в Украину карта ВВС, на которой изображено перемещение беженцев, вызвала споры, поскольку из-за использования стрелок потенциально намекала на вторжение, а не на бегство.

Впрочем, прилагаются усилия для смягчения дегуманизирующего влияния карт. Включение гражданской инфраструктуры на военные карты и участие в проектах по картографированию общин может предложить альтернативные перспективы, напоминая нам о человеческих историях.

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