Дегуманізували ворога до наступу: як мапи стали ще одним інструментом війни (фото)

Через спрощення та абстракцію, мапи, якими б точними вони не були, можуть викривляти подану на них інформацію. Вони вже давно перестали бути інструментами для навігації: за їхньою допомогою можна вдало дегуманізувати противника.

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Карти — це більше, ніж просто інструменти для навігації; вони мають величезну силу у формуванні нашого сприйняття світу. Хоча вони здаються об'єктивними, ними можна тонко маніпулювати, щоб служити різним цілям, особливо під час війн, пише The Conversation.

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Протягом всієї історії карти використовували для дегуманізації опонентів у війні. У Першій світовій війні сатиричні карти карикатурно зображували ворожі держави, сприяючи наративу перемоги. Так само під час війни у В'єтнамі американські військові позначали певні райони як "зони вільного вогню", фактично стираючи з мапи цивільне населення і трактуючи цілі регіони як ворожу територію.

Французька версія британської карикатури Hark! Hark! The Dogs Do Bark! 1914 року Фото: wikimedia

Ця дегуманізація виникає через притаманну мапам абстракцію, яка спрощує складні ландшафти до ліній і символів. Видаляючи людський фактор, карти можуть посилити ментальність "ми проти них", як це було напередодні геноциду в Руанді. Екстремістські ЗМІ випустили карти, що ділили руандійців за етнічною ознакою, візуально розділяючи хуту і тутсі та виправдовуючи насильство проти останніх.

Карикатура з обкладинки французького журналу Le Petit Journal 1916 року під назвою "Генерал Мороз" Фото: wikimedia

Окрім цього, карти можуть впливати на те, як ми сприймаємо конфлікти, часто спрощуючи складні ситуації. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мапа ВВС, на якій зображено переміщення біженців, викликала суперечки, оскільки через використання стрілок потенційно натякала на вторгнення, а не на втечу.

Утім, докладаються зусилля для пом'якшення дегуманізуючого впливу мап. Включення цивільної інфраструктури на військові карти та участь у проєктах з картографування громад може запропонувати альтернативні перспективи, нагадуючи нам про людські історії.

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