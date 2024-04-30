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Технології та наука

Дегуманізували ворога до наступу: як мапи стали ще одним інструментом війни (фото)

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Фото: wikimedia | Через спрощення та абстракцію, мапи, якими б точними вони не були, можуть викривляти подану на них інформацію

Через спрощення та абстракцію, мапи, якими б точними вони не були, можуть викривляти подану на них інформацію. Вони вже давно перестали бути інструментами для навігації: за їхньою допомогою можна вдало дегуманізувати противника.

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Карти — це більше, ніж просто інструменти для навігації; вони мають величезну силу у формуванні нашого сприйняття світу. Хоча вони здаються об'єктивними, ними можна тонко маніпулювати, щоб служити різним цілям, особливо під час війн, пише The Conversation.

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Протягом всієї історії карти використовували для дегуманізації опонентів у війні. У Першій світовій війні сатиричні карти карикатурно зображували ворожі держави, сприяючи наративу перемоги. Так само під час війни у В'єтнамі американські військові позначали певні райони як "зони вільного вогню", фактично стираючи з мапи цивільне населення і трактуючи цілі регіони як ворожу територію.

карта, дегуманізація, війна, пропаганда, населення, територія, конфлікт, Росія, Україна, напад, вторгнення, мапа Fullscreen
Французька версія британської карикатури Hark! Hark! The Dogs Do Bark! 1914 року
Фото: wikimedia

Ця дегуманізація виникає через притаманну мапам абстракцію, яка спрощує складні ландшафти до ліній і символів. Видаляючи людський фактор, карти можуть посилити ментальність "ми проти них", як це було напередодні геноциду в Руанді. Екстремістські ЗМІ випустили карти, що ділили руандійців за етнічною ознакою, візуально розділяючи хуту і тутсі та виправдовуючи насильство проти останніх.

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Карикатура з обкладинки французького журналу Le Petit Journal 1916 року під назвою "Генерал Мороз"
Фото: wikimedia

Окрім цього, карти можуть впливати на те, як ми сприймаємо конфлікти, часто спрощуючи складні ситуації. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мапа ВВС, на якій зображено переміщення біженців, викликала суперечки, оскільки через використання стрілок потенційно натякала на вторгнення, а не на втечу.

Утім, докладаються зусилля для пом'якшення дегуманізуючого впливу мап. Включення цивільної інфраструктури на військові карти та участь у проєктах з картографування громад може запропонувати альтернативні перспективи, нагадуючи нам про людські історії.

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