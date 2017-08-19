Затраты на энергетику к 2035 году планируется снизить в два раза, - Гройсман

Премьер-министр назвал утверждение энергетической стратегии Украины до 2035 года историческим днем.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера - исторический день для энергетической сферы Украины - Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года ", - пишет Гройсман.

По его словам, этот документ разрабатывался два года. В работе над ним принимали участие самые крупные научные центры страны совместно с Национальным институтом стратегических исследований, международными и отечественными экспертами, общественными организациями.

"Согласно стратегии, новая структура потребностей в энергетике выглядит так: атомная энергия до 2035 года будет давать 50% электроэнергии страны, возобновляемые источники – 25%, гидроэнергетика – 13%, а остальное будет покрываться за счет тепловых электростанций" , - пишет премьер.

Таким образом планируется снизить энергоемкость (затраты на энергетику) экономики в два раза к 2030 году и увеличить производство как традиционных, так и альтернативных источников энергии.

Напомним, Фонд госимущества объявил о начале энергетической приватизации.