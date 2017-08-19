В школах "ЛНР" собрались разделить классы по половому признаку

В луганских школах №17 и №30 1 сентября в качестве эксперимента откроют первые классы с раздельным обучением мальчиков и девочек.
Об этом сообщает один из информационных ресурсов сепаратистов.
В школе №30 откроется класс мальчиков и класс девочек, а в 17-й - класс мальчиков, класс девочек и класс со смешанным обучением.
"Это тенденция мировая. Оказалось, что мальчики и девочки, когда учатся раздельно, - лучше, потому что девочка воспитывается в образе женщины, матери, мальчик растет мужчиной," - уверен директор луганской школы № 17 Вадим Благушин.
Напомним, Киев выделил около двух миллиардов на подготовку к учебному году.