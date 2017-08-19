Омелян озвучил планы на этот год по восстановлению дорог и мостов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в планах ведомства до конца текущего года восстановить более 2 тыс. км дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В 2016 году мы заявили, что дороги - это приоритет. Мы придерживаемся своего слова. Тысяча километров была отремонтирована в прошлом году, более 2 тыс. км, надеюсь, нам удастся восстановить в этом году", - заявил глава министерства.

Омелян считает, что строительство дорог даст дополнительный стимул для развития регионов, портов, а также создаст дополнительные рабочие места.

Также он добавил, что 2017 году планируется восстановление мостов.

"Более 80 мостов будет восстановлено, и эта тенденция будет сохраняться на последующие годы", - сообщил Омелян.

По словам Омеляна, критическим является восстановление инфраструктуры Донбасса.

"Мы должны способствовать рождению нового Донбасса. Это возможно сделать путем развития автодорог, новых железнодорожных сообщений, в дальнейшем, надеюсь, и авиасообщение также. Буду благодарен правительства и парламента, если удастся аккумулировать дополнительный ресурс на эти цели", – добавил Омелян.

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Напомним, ранее и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак заявил, что в Украине с начала 2017 года было отремонтировано 600 километров автомобильных дорог.