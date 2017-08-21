В Макеевке подрались российские военные и местные жители, - ГУР МО Украины

Российские военнослужащие в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжают совершать правонарушения в отношении местных жителей, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Это констатирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Так, в понедельник, группа военнослужащих 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка, Донецкая обл.) после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались угощать военных спиртным. Шестерых участников драки (в том числе четырех военнослужащих) с травмами различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские военные устроили массовую поножовщину

В Горловке местные жители устроили "самосуд" над военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, угрожая личным оружием. В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

Еще один случай произошел в Новоазовске, где двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, находясь в нетрезвом состоянии, ограбили квартиру местной жительницы.

Напомним, в Минобороны отреагировали на инцидент с пьяным бывшим военным.