Иллюзия безопасности: ученые заявили, что любое количество алкоголя вредно для нас

Хотя существующие рекомендации определяют "безопасные" нормы употребления алкоголя, новое исследование подвергло их сомнению. Оно показало, что многие из его преимуществ являются лишь плацебо.

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале Alcohol: Clinical & Experimental Research, ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что употребление алкоголя в небольших и умеренных количествах полезно для здоровья. Традиционно некоторые исследования предполагали наличие кривой зависимости между потреблением алкоголя и рисками для здоровья, когда умеренно пьющие люди имели более низкий риск заболеваний, чем воздерживающиеся или сильно пьющие. Эта идея поддерживала рекомендации систем здравоохранения, которые поощряли умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, из-за его предполагаемого защитного эффекта против таких заболеваний, как болезни сердца и диабет 2 типа. Однако последнее исследование оспорило подобные выводы, пишет Newswise.

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В обзоре, проведенном австралийскими исследователями, использовались инновационные статистические методы, которые позволили им более точно имитировать контролируемые испытания. Одним из ключевых методов была менделевская рандомизация (МР), которая использует генетические данные для прогнозирования уровня воздействия алкоголя и сопоставления его с показателями здоровья. Такой подход позволяет свести к минимуму погрешности, которые часто присущи обсервационным исследованиям, например, обусловленные социально-экономическими факторами. Результаты исследования МР существенно опровергли существующую версию, выступающую за умеренное употребление: в отношении сердечно-сосудистых заболеваний предполагаемые преимущества такого метода потребления алкоголя оказались несуществующими.

Что касается других заболеваний, таких как диабет 2 типа, то хотя МР и указал на некоторые защитные эффекты алкоголя, они были гораздо менее значительными, чем считалось ранее, а связанные с ними риски — более высокими. Кроме того, при оценке влияния алкоголя на общую смертность среди мужчин МР не обнаружил никаких защитных эффектов, что резко отличается от результатов традиционных обсервационных исследований.

Эти открытия свидетельствуют о необходимости радикального пересмотра рекомендаций по употреблению алкоголя, потенциально снижая рекомендуемое безопасное еженедельное потребление с 10 напитков до всего лишь 2,5, считает Рэйчел Визонтай, одна из авторов исследования. Это может привести к созданию более персонализированных клинических рекомендаций, учитывающих индивидуальные факторы риска. Исследователи также подчеркивают важность изучения того, как алкоголь может опосредовать свои ограниченные защитные эффекты, что может привести к созданию более безопасных безалкогольных альтернатив некоторых препаратов.

Ранее Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

А также Фокус писал о том, что польза вина — вовсе преувеличена. Современные технологии и исследования доказали, что оно скорее приносит нам больше вреда.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.