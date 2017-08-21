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Главная » Страна » МАУ будет брать по 20 евро за распечатку посадочного талона
МАУ будет брать по 20 евро за распечатку посадочного талона
Фото: 112.ua

МАУ будет брать по 20 евро за распечатку посадочного талона

Новый сбор планируется ввести с 1 октября

21.08.17 420
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начнет взимать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на обновленные правила авиакомпании.

Новый сбор планируется ввести с 1 октября.

Избежать оплаты сбора смогут пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию и сохранили на мобильном устройстве или распечатали выданный системой посадочный талон.

Бесплатной останется регистрация и получение посадочных талонов в аэропорту для путешествующих в эконом-классе дальнемагистральными рейсами и для пассажиров бизнес-класса всех рейсов.

В качестве эксперимента МАУ ввела плату за получение посадочного талона в аэропорту на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев с 1 июля 2017 года. Размер сбора составляет эквивалент $20 при вылете из Украины и 20 евро при вылете из Риги.

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством аэропорта "Борисполь", которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отправила ряд судебных исков против Министерства инфраструктуры Украины с требованием возместить более 20 млн грн убытков компании из-за отказа лоукостера Ryanair работать в Украине, а также запретить министерству в дальнейшем способствовать предоставлению лоукостеру льгот.

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