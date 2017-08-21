Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Апелляционный суд отказался менять меру пресечения Добкину
Апелляционный суд отказался менять меру пресечения Добкину
Михаил Добкин / Фото: hvylya.org

Апелляционный суд отказался менять меру пресечения Добкину

Депутат собирается жаловаться в ЕСПЧ

21.08.17 136
000

Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство народного депутата Михаила Добкина (Оппозиционный блок) об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога.

Такое решение зачитал председательствующий судья Олег Присяжнюк, передает Украинская правда.

"Меру пресечения оставить без изменений. Ходатайство отклонить", - сообщил судья.

Во время заседания Добкин просил суд принять новое решение – отпустить его под личное обязательство.

"Я не нарушал закон ни по одному обвинению и готов всячески помогать следствию, чтобы дело передали в суд", - заверил депутат.

Вместе с тем сторона обвинения утверждала, что личное обязательство для Добкина является неприемлемым, поскольку он может влиять на свидетелей и уничтожать документы.

После завершения заседания Добкин заявил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 15 июля 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.

В действиях депутата правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Депутат Рады Вадим Новинский и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Розенблату продлили меру пресечения до 16 октябряВ Китае открылся первый интернет-судБывшему народному депутату Мартыненко частично продлена мера пресечения

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4039
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 4344
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2327
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 2919
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2379
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2265
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3006
  1. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 6475 / 7254
  2. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 4068 / 4641
  3. Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз 2963 / 3392
  4. Больше всего украинского картофеля купила Беларусь 2528 / 2887
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2466 / 2745
  6. На детективов НАБУ готовились покушения, – Сытник 2030 / 2230
  7. В Беларусь. Одна в лодке, не считая бобра 1873 / 1999
  1. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 30 / 4641
  2. Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь 15 / 1660
  3. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2745
  4. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 8 / 7254
  5. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 8 / 1734
  6. Больше всего украинского картофеля купила Беларусь 6 / 2887
  7. Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз 6 / 3392
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.