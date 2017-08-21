Апелляционный суд отказался менять меру пресечения Добкину

Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство народного депутата Михаила Добкина (Оппозиционный блок) об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога.

Такое решение зачитал председательствующий судья Олег Присяжнюк, передает Украинская правда.

"Меру пресечения оставить без изменений. Ходатайство отклонить", - сообщил судья.

Во время заседания Добкин просил суд принять новое решение – отпустить его под личное обязательство.

"Я не нарушал закон ни по одному обвинению и готов всячески помогать следствию, чтобы дело передали в суд", - заверил депутат.

Вместе с тем сторона обвинения утверждала, что личное обязательство для Добкина является неприемлемым, поскольку он может влиять на свидетелей и уничтожать документы.

После завершения заседания Добкин заявил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 15 июля 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.

В действиях депутата правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Депутат Рады Вадим Новинский и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина.