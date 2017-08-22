Завод в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев

Этот вопрос будет вынесен на обсуждение в Совете национальной безопасности и обороны

Предприятие "Крымский титан", находящееся в Армянске, в оккупированном Крыму, бенифициаром которого является бизнесмен Дмитрий Фирташ, получает электричество и сырье из материковой Украины. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Крым.Реалии.

"Мы получаем информацию о том, что какая-то часть электроэнергии поступает на завод Фирташа. На эту тему разговаривали с главой администрации (Херсонской области, – ред.). Почему так происходит? Есть разные объяснения. Одни говорят, что если не поставлять энное количество электроэнергии туда, то там может произойти техногенная катастрофа. Но я думаю, что эта точка зрения не совсем обоснована, так как на заводе Фирташа есть свои энерговырабатывающие устройства, которых достаточно для того, чтобы предотвратить эту техногенную катастрофу. Получается, что электроэнергия используется в производственных целях для завода, который не платит ни копейки украинскому бюджету, а работает на Россию", – сказал он.

Джемилев отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в Совете национальной безопасности и обороны.

По его словам, основное сырье, которое потребляет завод в крымском Армянске, ильменит, поступает с материковой Украины.

"По-моему, поступает из Житомирской области. Тоже будем разбираться, как получается так, что Житомир поставляет сырье на оккупированную территорию", – подчеркнул Джемилев.

Напомним, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.