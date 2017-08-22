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Главная » Страна » Джемилев объяснил, кого считать коллаборационистами в оккупированном РФ Крыму

Джемилев объяснил, кого считать коллаборационистами в оккупированном РФ Крыму

Джемилев объяснил, кого считать коллаборационистами в оккупированном РФ Крыму
Мустафа Джемилев / Фото: Укринформ

Это те, кто принимает участие в карательных действиях

22.08.17 210
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В Верховной Раде Украины пока нет общей концепции по закону о запрете коллаборационизма, но работа над данным вопросом в парламенте продолжается. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, передает Укринформ.

"Общей концепции (по закону о коллаборационизме, – ред.) пока нет. Но над этим работают", – сказал Джемилев.

Он также рассказал, кого следует считать коллаборационистом в оккупированном Россией Крыму, а кого нет.

"Мы можем твердо сказать, что те люди, которые, например, бюджетники, работают на бюджетной основе на разных должностях, работают на обеспечение жизнедеятельности, обеспечение благополучия людей, которые находятся на оккупированной территории, мы их не рассматриваем как коллаборационистов. Другое дело, если они принимают там участие, например, в карательных действиях, которые грубо нарушают права наших граждан на оккупированной территории – по отношению к ним, конечно, будет применен термин "коллаборационизм" с соответствующими санкциями", – заявил Джемилев.

Ранее сообщалось, что Мустафа Джемилев заявил о том, что в оккупированном Крыму наладили бизнес по получению на материковой части Украины биометрических паспортов для безвизового въезда в Евросоюз.

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