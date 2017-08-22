Мэттис с делегацией США прибывает в Украину (ДОПОЛНЕНО)

Гости из Соединенных Штатов примут участие в праздновании Дня Независимости Украины

В Украину прибывает делегация Соединенных Штатов Америки во главе с министром обороны Джеймсом Мэттисом, которая примет участие в торжествах по случаю 26-й годовщины Независимости Украины.

Об этом на брифинге 22 августа заявил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает Укринформ.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что американская делегация будет находиться на территории Украины 23-24 августа.

Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак назвал этот визит чрезвычайно мощным сигналом о продолжении последовательной поддержки США Украины.

Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, США является главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях: политическом, военном и экономическом. А всесторонняя помощь со стороны США является определяющим фактором восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Напомним, 22 августа министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Это происходит во время, когда иракские правительственные силы пытаются взять под контроль город Таль-Афар, один из последних, захваченных экстремистской группировкой "Исламское государство".