В открытом доступе появились электронные учебники для 9 класса

Министерство образования и науки разместило в открытом доступе электронные версии школьных учебников для 9 класса.
В этом году министерство впервые вместе с печатной версией учебников закупило у издательств электронные версии.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"Это только первый шаг к тому, чтобы впоследствии ввести полноценные мультимедийные учебники, которые значительно больше соответствуют потребностям и интересам современных детей, чем обычная бумажная книга", - заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Напомним, Геращенко пообещала решить вопрос со школьным автобусом для Авдеевки.