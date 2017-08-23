Нафтогаз утвердил новым директором Укртрансгаза польского специалиста

Согласно решению акционера №126 от 21 августа 2017 года Павел Юзеф Станчак был избран на должность президента ПАО "Укртрансгаз". Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой компании.

По условиям контракта, Павел Юзеф Станчак избран на эту должность сроком на 1 год. Ожидается, что к фактическому выполнению обязанностей президента Укртрансгаза Станчак приступит сразу после завершения формальных процедур по оформлению всех необходимых документов. До того дня полномочия президента будет продолжать осуществлять член правления, первый вице-президент ПАО "Укртрансгаз" Мирослав Химко.

Напомним, 8 августа 2017 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" единогласно согласовал избрание Павла Юзефа Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз".

Станчак имеет техническое и управленческое образование, более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003-2004 годах в польской PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и создание независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S. A.

С 2004 до 2008 года работал на должности технического директора – члена правления оператора польской ГТС Gaz-System S. A, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

На протяжении последних пяти лет Станчак работал в компании PGNiG Technologie S. A. (Кросно, Польша) на должностях: 2012-2014 – менеджер научно-исследовательского отделения, 2014-2015 – менеджер проектов для проектов строительства, 2016 – июль 2017 – технический директор, член правления.