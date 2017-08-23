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Фото На Полякова таки надели электронный браслет

<span class="label red">Фото</span> На Полякова таки надели электронный браслет
Фото: Forbes.ua

Скандальный народный депутат даже продемонстрировал его 

23.08.17 3
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Национальному антикоррупционному бюро Украины спустя полтора месяца после решения суда все-таки удалось надеть электронный браслет на народного депутата Максима Полякова, подозреваемого в лоббировании за взятку интересов иностранной компании в добыче янтаря в Украине.

Об этом он сам Поляков сообщил на своей странице в Facebook.

При этом депутат заявил, что его попытки затянуть процесс были якобы связаны с некими нарушениями процедуры со стороны НАБУ.

Отметим, что, помимо игнорирования необходимости носить браслет, по словам прокурора САП Валентина Мусияка, Поляков также отказался сдать два заграничных паспорта.

Напомним, мера пресечения Полякову продлена на два месяца.

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