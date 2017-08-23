Национальному антикоррупционному бюро Украины спустя полтора месяца после решения суда все-таки удалось надеть электронный браслет на народного депутата Максима Полякова, подозреваемого в лоббировании за взятку интересов иностранной компании в добыче янтаря в Украине.
Об этом он сам Поляков сообщил на своей странице в Facebook.
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При этом депутат заявил, что его попытки затянуть процесс были якобы связаны с некими нарушениями процедуры со стороны НАБУ.
Отметим, что, помимо игнорирования необходимости носить браслет, по словам прокурора САП Валентина Мусияка, Поляков также отказался сдать два заграничных паспорта.