США требуют от украинца Полякова продать свою долю в Firefly Aerospace, — Bloomberg

Вашингтон опасается, что ракетные технологии могут перейти в руки россиян в случае полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Правительство США требует, чтобы украинский предприниматель Максим Поляков продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. из-за соображений национальной безопасности. Об этом информирует Bloomberg.

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Представители правительства и аэрокосмической отрасли США ранее возражали, что бизнесмен Максим Поляков контролирует частную компанию по производству ракет. В Вашингтоне опасались, что ценные технологии могут попасть в третьи страны, в том числе в Россию.

Несмотря на то, что предприниматель вложил в Firefly Aerospace Inc. собственных $200 млн, Максим Поляков все же согласился выйти из состава совета директоров и отказался от повседневной деятельности в Firefly, ожидая, что компания будет получать государственные и военные контракты США.

Однако, как утверждает Bloomberg, Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), который подчиняется американскому Минфину, направил украинскому бизнесмену и его инвестиционной компании Noosphere Venture Partners письмо с требованием продажи 50% акций Firefly Aerospace Inc., ссылаясь на соображения национальной безопасности.

"Сегодня компания Noosphere Ventures объявила о намерении нанять инвестиционно-банковскую фирму для оказания помощи в продаже доли участия Noosphere Ventures в Firefly Aerospace", — говорится в заявлении компании Максима Полякова, которое оказалось в распоряжении Bloomberg.

Как отмечают осведомленные инсайдеры, правительство США приостановило текущие программы компании Firefly по запуску ракет на базе Ванденберг, пока не будет решен вопрос с продажей акций.

Bloomberg напоминает, что США рассматривают Украину как одного из своих союзников, однако концентрация российских войск и возможное полномасштабное вторжение армии РФ вызывает опасения у Вашингтона, поскольку ракетные технологии могут попасть в руки россиян.

Firefly Aerospace Inc. — частная аэрокосмическая компания, которая в 2017 году обанкротилась. Активы выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков, а сумма сделки оценивалась в $75 млн. Офиcы компании, которая специализируется на выпуске ракет класса Alpha, доставляющих груз на Луну, расположены в Техасе и Днепре. Уже в 2018 году Firefly Aerospace получила от ВВС США разрешение на использование стартовой площадки SLC-2W на авиабазе Ванденберг.

[ + – ] Правительств США требует от Максима Полякова продать 50% акций Firefly Aerospace

Напомним, в 2020 году компания Максима Полякова Firefly Aerospace заключила с NASA контракт почти на $10 млн, по которому обязалась запускать спутники на орбиту.

Уже в феврале 2021 года Firefly Aerospace получила контракт на $93,3 млн от NASA на доставку груза на Луну. В 2023 году компания украинского бизнесмена должна доставить груз массой 100 кг для исследований.

В апреле бизнесмен Макс Поляков выкупил компанию Dragonfly Aerospace, которая специализируется на разработке малых космических спутников. Сумма сделка в СМИ не разглашалась, а южноафриканский производитель после покупки планирует ежегодно выпускать до 48 малых спутников, которые хотят запускать в космос на ракете компании Firefly Aerospace.