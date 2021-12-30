США вимагають від українця Полякова продати свою частку у Firefly Aerospace, — Bloomberg

Вашингтон побоюється, що ракетні технології можуть перейти до рук росіян у разі повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Уряд США вимагає, щоб український підприємець Максим Поляков продав свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc. через міркування національної безпеки. Про це повідомляє Bloomberg.

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Представники уряду й аерокосмічної галузі США раніше заперечували, що бізнесмен Максим Поляков контролює приватну компанію з виробництва ракет. У Вашингтоні побоювалися, що цінні технології можуть потрапити до третіх країн, зокрема в Росію.

Незважаючи на те, що підприємець вклав у Firefly Aerospace Inc. власних $200 млн, Максим Поляков усе ж таки погодився вийти зі складу ради директорів і відмовився від повсякденної діяльності у Firefly, очікуючи, що компанія отримуватиме державні та військові контракти США.

Проте, як стверджує Bloomberg, Комітет з іноземних інвестицій (CFIUS), який підпорядковується американському Мінфіну, надіслав українському бізнесменові та його інвестиційній компанії Noosphere Venture Partners листа з вимогою продажу 50% акцій Firefly Aerospace Inc., посилаючись на міркування національної безпеки.

"Сьогодні компанія Noosphere Ventures оголосила про намір найняти інвестиційно-банківську фірму для надання допомоги у продажу частки участі Noosphere Ventures у Firefly Aerospace", — йдеться у заяві компанії Максима Полякова, яка опинилася у розпорядженні Bloomberg.

Як зазначають обізнані інсайдери, уряд США призупинив поточні програми компанії Firefly із запуску ракет на базі Ванденберг, поки не буде вирішено питання продажу акцій.

Bloomberg нагадує, що США розглядають Україну як одного зі своїх союзників, проте концентрація російських військ і можливе повномасштабне вторгнення армії РФ викликає побоювання у Вашингтона, оскільки ракетні технології можуть потрапити до рук росіян.

Firefly Aerospace Inc. — приватна аерокосмічна компанія, яка в 2017 році збанкрутувала. Активи викупив український бізнесмен Максим Поляков, а сума угоди оцінювалася в $75 млн. Офіси компанії, котра спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць, розташовані в Техасі та Дніпрі. Уже в 2018 році Firefly Aerospace отримала від ВПС США дозвіл на використання стартового майданчика SLC-2W на авіабазі Ванденберг.

[ + – ] Уряд США вимагає від Максима Полякова продати 50% акцій Firefly Aerospace

Нагадаємо, в 2020 році компанія Максима Полякова Firefly Aerospace уклала з NASA контракт майже на $10 млн, за яким зобов'язалася запускати супутники на орбіту.

Уже в лютому 2021 року Firefly Aerospace отримала контракт на $93,3 млн від NASA на доставку вантажу на Місяць. У 2023 році компанія українського бізнесмена має доставити вантаж масою 100 кг для досліджень.

У квітні бізнесмен Макс Поляков викупив компанію Dragonfly Aerospace, яка спеціалізується на розробці малих космічних супутників. Сума угода в ЗМІ не розголошувалась, а південноафриканський виробник після покупки планує щороку випускати до 48 малих супутників, які хочуть запускати в космос на ракеті компанії Firefly Aerospace.