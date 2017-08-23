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Лидер немецких свободных демократов призвал "заморозить" вопрос Крыма
Кристиан Линднер / Фото из открытых источников

Лидер немецких свободных демократов призвал "заморозить" вопрос Крыма

Кристиан Линднер заверяет, что о признании аннексии полуострова речь не идет

23.08.17 28
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Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер снова заявил, что вопрос аннексированного Россией Крыма можно отложить, однако аннексию признавать нельзя. Об этом он рассказал в интервью DW.

Комментируя скандал вокруг его слов касательно полуострова, он подчеркнул, что свободные демократы ни в коем случае не призывают признать аннексию Крыма.

"Наше предложение заключается в том, чтобы мы вернулись к традиционной немецкой политики разрядки", - пояснил Линднер.

"Аннексия Крыма - это нарушение международного права, мы этого не принимаем. Санкции остаются в силе (...) Но все же стоит посмотреть, сможем ли мы прервать текущую спираль эскалации и гонку вооружений, готовы ли в России изменить свою политику", - отметил он.

Предложение либералов по Крыму заключается в следующем: "Заморозить конфликт, не признавая (аннексии Крыма, - ред.) и предложить диалог по другим вопросам".

Если Россия не хочет выходить из тупика, говорит Линднер, тогда санкции надо усиливать, если Москва пойдет на уступки, то ограничительные меры можно будет постепенно облегчать.

"Может, когда-нибудь напряженность настолько снизится, что можно будет говорить и о Крыме", - подытожил немецкий политик.

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