Экс-посол США: Есть реальный шанс поставок оружия в Украину

Такое решение было бы разумным шагом со стороны американского руководства

Бывший американский посол в Украине Джон Хербст считает, что сейчас довольно высокой вероятность предоставления Киеву Соединенными Штатами летального оружия. Об этом он рассказал в интервью DW.

"Я считаю, что есть реальный шанс для того, чтобы это случилось. Думаю, что все советники президента по вопросам национальной безопасности поддерживают это решение. Но на это должен согласиться лично президент США. И мы знаем, что в прошлом он демонстрировал определенные сантименты к Кремлю", - заявил Хербст.

Он добавил, что считает предоставление оружия Киеву очень разумным шагом со стороны США.

"Оружие, о котором идет речь, - летальная оружие оборонного характера - это оружие, не очень поможет Украине в ее наступательных действиях. Вместо этого оно сделает для Москвы более затратным продолжения ее агрессии, захват дополнительных территорий в Украине. Вид оружия, о котором больше всего говорят - противотанковые ракетные комплексы", - подчеркнул экс-посол.

Напомним, командование США в Европе и Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США выступают за предоставление летальной военной помощи Украине.