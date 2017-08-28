У Климкина нет российского гражданства, – МИД РФ

МИД РФ не подтвердил информацию о наличии у министра иностранных дел Украины Павла Климкина российского гражданства.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют", – говорится в ответе министерства на запрос издания.

О том, что у Климкина есть российский паспорт, ранее заявлял экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михеил Саакашвили, который недавно был лишен президентом Петром Порошенко украинского гражданства.

"Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы вдоволь воспользуетесь его услугами", – писал Саакашвили в своем Facebook.

Павел Климкин, в свою очередь, опровергал эти заявления, обвиняя Саакашвили в клевете.

Напомним, Климкин заявил, что будет считать Пушкина украинцем.