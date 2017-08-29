В 2018 году Ryanair обязательно полетит из "Борисполя", – Омелян

Первый переговорный процесс с лоукостером был сорван специально

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что переговоры с ирландским лоукостером Ryanair продолжаются, и прогнозирует, что авиакомпания начнет осуществлять полеты из аэропорта "Борисполь" в 2018 году. Об этом он сказал на пресс-конференции 29 августа, передает Укринформ.

"Переговоры возобновлены, они продолжаются. По моему личному убеждению и людей, которые участвовали в переговорах, Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года полететь из аэропорта "Борисполь" и аэропорта "Львов". Это искусственные преграды, специально сорванный переговорный процесс, отложенный "на потом" в надежде, что это не произойдет никогда. Но должен всех разочаровать – Ryanair полетит. В следующем году точно", – заявил правительственный чиновник.

По его словам, Ryanair точно зайдет в аэропорт "Борисполь".

Напомним, Ryanair приостановил переговоры с Украиной в начале июля 2017 года из-за отсутствия договоренностей с аэропортом "Борисполь".

Позже премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина возобновит переговорный процесс с Ryanair.

После заявления Ryanair об отмене рейсов в Украину украинская авиакомпания-монополист МАУ, по словам Омеляна, свернула свою лоукост-программу втрое.