Чиновникам рекомендуют не выступать на школьных линейках

Мэр Днипра Борис Филатов дал указание подготовить распоряжение о запрете чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на 1 сентября.
Об этом Филатов написал у себя в Facebook.
"Исключение только для тех, кто ведет в школу собственных детей как частное лицо", - добавил он.
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Ранее с подобной инициативой выступил городской совет Черновцов, сообщает Буковинская правда.
По словам мэра города, горсовет и управление образования не вмешиваются в процесс организации праздника Первого звонка, однако в мэрии были предоставлены определенные рекомендации по этим торжеств.
В частности, рекомендовано запретить чиновникам выступать на торжественных линейках.
Вторая рекомендация мэрии школам - во время торжеств вспомнить минутой молчания погибших военных в зоне АТО.
Напомним, Геращенко пообещала решить вопрос со школьным автобусом для Авдеевки.