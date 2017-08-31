Чиновникам рекомендуют не выступать на школьных линейках

Вторая рекомендация - во время торжеств вспомнить минутой молчания погибших военных в зоне АТО

Мэр Днипра Борис Филатов дал указание подготовить распоряжение о запрете чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на 1 сентября.

Об этом Филатов написал у себя в Facebook.

"Исключение только для тех, кто ведет в школу собственных детей как частное лицо", - добавил он.

Ранее с подобной инициативой выступил городской совет Черновцов, сообщает Буковинская правда.

По словам мэра города, горсовет и управление образования не вмешиваются в процесс организации праздника Первого звонка, однако в мэрии были предоставлены определенные рекомендации по этим торжеств.

В частности, рекомендовано запретить чиновникам выступать на торжественных линейках.

Вторая рекомендация мэрии школам - во время торжеств вспомнить минутой молчания погибших военных в зоне АТО.

Напомним, Геращенко пообещала решить вопрос со школьным автобусом для Авдеевки.