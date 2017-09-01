Юнкер поблагодарил Майдан за ассоциацию Украины с ЕС

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал вступление в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС праздником для всего Европейского континента. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Внешней дипломатической службой ЕС.

"Решительность - это добродетель. Сегодня, несмотря на все вызовы, мы это сделали. Вступлением в силу Соглашения об ассоциации с Украиной Европейский Союз выполняет свое обещание, данное нашим украинским друзьям. Я благодарен всем тем, кто сделал это возможным: тем, кто стоял на Майдане, и тем, кто пытается реформировать страну к лучшему. Это праздник для нашего Европейского континента ", - добавил Юнкер.

К поздравлениям присоединилась и верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини.

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"Сегодня мы, наконец, добились того, над чем работали в последние годы: более тесной ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Это означает более тесные связи между нашими гражданами, большие рынки и больше возможностей для бизнеса и предпринимателей, расширение обмена опытом, информацией и знаниями. Это показывает, что мы разделяем одни цели и что украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество с Европейским Союзом на предстоящие годы", - добавила она.

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан отметил, что выгоды от ассоциации с ЕС почувствуют поколения украинцев.

"Первые конкретные результаты реализации Соглашения уже можно увидеть: экспорт Украины в ЕС увеличился, и ЕС подтвердил свою позицию первого торгового партнера Украины. Недавние реформы в Украине были беспрецедентными, при этом еще много работы предстоит с сфере борьбы с коррупцией, которая должна быть продолжена. Европейский союз будет продолжать оказывать поддержку усилиям по реформе Украины, в том числе экспертную и финансовую", - заверил еврокомиссар.

Напомним, 21 марта 2014 представители ЕС и премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписали политический блок Соглашения об ассоциации. 27 июня 2014 года была подписана экономическая часть документа.

16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, который в тот же день был подписан президентом Петром Порошенко.

11 июля 2017 года Совет Европейского союза завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.