Боевики "ДНР" отрабатывают акции "гражданского противодействия" на случай ввода миротворцев

В террористической организации "ДНР" начали подготовку к возможному вводу миротворцев в Донбасс. Боевики под руководством российских кураторов тренируются блокировать технику, проводить акции "гражданского неповиновения". Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В "ДНР" проводятся мероприятия по подготовке противодействия возможному введению в Донбасс миротворцев под эгидой международных организаций (ООН или ОБСЕ). В ходе мероприятий отрабатывается моделирование "гражданского противодействия" - блокирование передвижений техники миротворческого контингента, массовые "мирные акции протеста" в местах дислокации миротворцев и т.д.", - пишет Тымчук.

Первое подобное мероприятие, в котором участвовало около 2 тыс. человек, было проведено 23 августа 2017 в Пролетарском районе Донецка (ул. Большая Магистральная). Организацией подобных тренировок занимаются непосредственно сотрудники ФСБ РФ в "МГБ ДНР", для "мобилизации" местного населения используется Трошин (чемпион Европы и мира по кикбоксингу, руководитель "общественной организации "Ассоциация единоборств Донбасса").

По данным группы "Информационное сопротивление", концепция мероприятий против миротворцев разработана политтехнологами РФ при кураторстве представителя кремлевской администрации Владисолава Суркова.