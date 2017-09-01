За последние три года Укроборонпром создал десятки новейших образцов вооружения, которые являются достойным ответом Украины на вызовы гибридной войны. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В частности, в Укроборонпроме отметили создание транспортного самолета Ан-132D и беспилотного мини-БТР "Фантом".

"За это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе, залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы. По каждой из этих разработок стоит упорный труд всего восьмидесятитысячного коллектива предприятий-участников Укроборонпрома", - говорится в сообщении.