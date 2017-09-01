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Приват24 изменил порядок продажи валюты

Приват24 изменил порядок продажи валюты
Иллюстративное фото

В течение недели будут введены ограничения по времени проведения операций

01.09.17 223
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Приватбанк приостановил продажу иностранной валюты для клиентов Приват24.

Об этом написал бывший первый заместитель председателя правления банка Олег Гороховский на своей Facebook-странице.

"Сегодня ночью (31.08.2017) Приватбанк приостанавливает продажу инвалюты клиентам в Приват24 и других дистанционных каналах обслуживания", - написал он.

По его словам, покупка валюты у клиентов остается пока в таком виде, но в течение недели будут введены ограничения по времени проведения операций.

Как сообщают Українські Новости со ссылкой на пресс-службу банка, сейчас Приватбанк разрабатывает новый функционал сервиса онлайн-покупки валюты, в связи с чем временно прием заявок на этот вид операций будет приостановлен.

Клиенты могут приобрести валюту с целью перевода за границу на страницах SWIFT-платежи и Переводы.

Напомним, Приватбанк будет хранить наличность НБУ.

 
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