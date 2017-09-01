Приват24 изменил порядок продажи валюты

В течение недели будут введены ограничения по времени проведения операций

Приватбанк приостановил продажу иностранной валюты для клиентов Приват24.

Об этом написал бывший первый заместитель председателя правления банка Олег Гороховский на своей Facebook-странице.

"Сегодня ночью (31.08.2017) Приватбанк приостанавливает продажу инвалюты клиентам в Приват24 и других дистанционных каналах обслуживания", - написал он.

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По его словам, покупка валюты у клиентов остается пока в таком виде, но в течение недели будут введены ограничения по времени проведения операций.

Как сообщают Українські Новости со ссылкой на пресс-службу банка, сейчас Приватбанк разрабатывает новый функционал сервиса онлайн-покупки валюты, в связи с чем временно прием заявок на этот вид операций будет приостановлен.

Клиенты могут приобрести валюту с целью перевода за границу на страницах SWIFT-платежи и Переводы.

Напомним, Приватбанк будет хранить наличность НБУ.