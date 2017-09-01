Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Президент ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле на границе

Президент ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле на границе

Президент ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле на границе
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Кабмин должен проработать вопрос о механизме и этапах внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства информации о въезде в Украину

01.09.17 110
500

Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", которым вводится система фиксации биометрических данных лиц.

Соответствующий указ №256/2017 от 30 августа 2017 года обнародован в пятницу, 1 сентября на официальном сайте главы государства.

"С целью обеспечения национальной безопасности, усиления контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", - сказано в сообщении.

Правительству, в частности, поручено принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства / пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска, либо же которые въехали в Украину с территории таких государств.

Согласно указу, Кабинет министров должен также обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

Кроме того, правительство должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапах внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства информации о въезде в Украину, а также вопрос об осуществлении въезда в Украину и выезда из нашей страны иностранцев, в том числе граждан РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Указом также установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

"Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда", - подчеркивается в сообщении.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие данным указом, возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Порошенко насчитал 144 реформы в Украине за последние несколько лет.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
СБУ расследует два дела по фактам возможных покушений на ПорошенкоПорошенко ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасностиБез Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 39367
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2288
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4324
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 943
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2748
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1161
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1509
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3898 / 39367
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 2995 / 20592
  3. Киев по-дружески попросил Варшаву не изображать Львов на новых паспортах 2430 / 2734
  4. Бывший главный конструктор КБ "Южное" возглавил Госкосмос 1820 / 2007
  5. Бунт Лукашенко. Белорусы в поисках исторической правды 1722 / 1974
  6. Около 4 тысяч человек пострадали после взрывов в Балаклее 1643 / 1804
  7. Транзит российского газа через Украину бьет рекорды 1437 / 1689
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 40 / 39367
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23 / 20592
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 19 / 2509
  4. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 9 / 1410
  5. Свобода рожать. Запретят ли аборты в Украине 6 / 1505
  6. Женщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар 6 / 2167
  7. Памяти Марины Цветаевой 4 / 122
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.