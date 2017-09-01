Президент ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле на границе

Соответствующий указ №256/2017 от 30 августа 2017 года обнародован в пятницу, 1 сентября на официальном сайте главы государства.

"С целью обеспечения национальной безопасности, усиления контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", - сказано в сообщении.

Правительству, в частности, поручено принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства / пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска, либо же которые въехали в Украину с территории таких государств.

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Согласно указу, Кабинет министров должен также обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

Кроме того, правительство должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапах внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства информации о въезде в Украину, а также вопрос об осуществлении въезда в Украину и выезда из нашей страны иностранцев, в том числе граждан РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Указом также установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

"Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда", - подчеркивается в сообщении.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие данным указом, возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Порошенко насчитал 144 реформы в Украине за последние несколько лет.