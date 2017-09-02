В Кабмине считают, что у украинцев с зарплатой все не так плохо

Правительство хочет, чтобы субсидии были нужны все меньшему количеству украинцев, поэтому призывает людей стремиться зарабатывать больше.
Об этом сообщает 112 Украина.
"Решение Кабмина – это тенденция к тому, чтобы люди начали искать работу и больше зарабатывать. Поскольку субсидии частично предоставлялись без надлежащей проверки", – отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.
"Мы хотим выйти на тот уровень, когда субсидия будет нужна все меньшему и меньшему количеству людей. Это нормально, люди должны больше зарабатывать", – подчеркнул Гримчак.
По его словам, средняя зарплата в Украине – 7,5 тыс. грн.
"Это достаточно серьезные средства. Все не так плохо", – подчеркнул он.