В Кабмине считают, что у украинцев с зарплатой все не так плохо

В правительстве хотят выйти на тот уровень, когда субсидия будет нужна все меньшему количеству людей

Правительство хочет, чтобы субсидии были нужны все меньшему количеству украинцев, поэтому призывает людей стремиться зарабатывать больше.

Об этом сообщает 112 Украина.

"Решение Кабмина – это тенденция к тому, чтобы люди начали искать работу и больше зарабатывать. Поскольку субсидии частично предоставлялись без надлежащей проверки", – отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

"Мы хотим выйти на тот уровень, когда субсидия будет нужна все меньшему и меньшему количеству людей. Это нормально, люди должны больше зарабатывать", – подчеркнул Гримчак.

По его словам, средняя зарплата в Украине – 7,5 тыс. грн.

"Это достаточно серьезные средства. Все не так плохо", – подчеркнул он.

Напомним, Кабмин изменил процесс предоставления субсидий.